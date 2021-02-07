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Уилл Смит получил роль в боевике режиссера «Дэдпула» Дэвида Литча

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Уилл Смит сыграет главную роль в новом фильме режиссера Дэвида Литча «Быстрый и свободный». Об этом сообщает издание Deadline.

За производство картины сейчас борются крупнейшие голливудские киностудии: Warner, Paramount, MGM, Sony и топовые стриминги, отмечает портал.

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Известно, что Смит будет играть Джона Райли — мужчину, который очнулся в Тихауне с амнезией после жестокого избиения. По сюжету картины, главному герою предстоит восстановить события и осознать, что он ведет двойную жизнь.

По одной версии, Райли работает агентом ЦРУ под прикрытием, по другой — является влиятельным мафиози. Главному герою предстоит разобраться, какая из двух жизней была настоящей.

Известно, что над проектом режиссер начал работать еще в начале карьеры, однако воплотить его в жизнь решил только сейчас. Когда именно фильм выйдет в прокат, остается неизвестным.

Ранее россияне назвали самых любимых киноактеров, в числе которых оказался Уилл Смит. Осенью 2020 года зрители поставили его на четвертое место. Лидером среди жителей РФ стал британский актер Том Харди. На втором месте оказался Леонардо Ди Каприо. Третью строчку рейтинга занял Джеки Чан, а замкнул пятерку лидеров Джейсон Стэтхэм.

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