Премьер Индии заявил о контроле ситуации со сходом ледника

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что следит за ситуацией в штате Уттаракханд, где сошел ледник и произошло наводнение, инцидент контролируется властями.

«Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех. Постоянно общаемся с властями и получаем обновленную информацию о развертывании Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, спасательных работах и операциях по оказанию помощи», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. По данным телеканала NDTV, в результате происшествия могли пропасть без вести до 150 человек. Были спасены 16 человек, оказавшиеся в ловушке в подземном туннеле на плотине Тапован, их перевезли в безопасное место.

По словам главного министра штата Тривендры Сингха Равата, уже обнаружены тела троих погибших. Отряды полиции Вооруженных сил и Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF), сообщил он, делают всё возможное в операциях по спасению пострадавших и устранению повреждений после катастрофы. Задействована авиация, ведется активная разведка пострадавших районов.

Рават также подчеркнул, что ситуация в низовьях реки Алакнанда нормализовалась.

«Уровень воды в реке сейчас на 1 м выше нормы, но поток уменьшается. Главный государственный секретарь, секретарь по чрезвычайным ситуациям, офицер полиции и вся моя команда постоянно следят за ситуацией в диспетчерской», — отметил он, призвав не поддаваться панике.

В связи с наводнением власти Уттаракханда начали эвакуацию поселений, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции. Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды для предотвращения возможного ущерба.