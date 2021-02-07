Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

Александр Волков отправил Алистара Оверима в нокаут на турнире в Лас-Вегасе. Бой тяжеловесов UFC завершился во втором раунде, передает телеканал «Известия». Победа Волкова над голландцем не стала неожиданностью. Россиянин — один из сильнейших «ударников» в тяжелом весе. Победа может дать Волкову право на титульный поединок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.