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70-летний мужчина на лодке переплыл Атлантику за 56 дней

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70-летний англичанин на лодке преодолел Атлантику. Он стал самым пожилым человеком с таким рекордом. Фрэнк Ротвелл в одиночку проплыл более 4 тыс. км, передает телеканал «Известия». Путешествие пенсионера продолжалось 56 дней. Цель Ротвелла — собрать деньги на изучение болезни Альцгеймера. На данный момент спортсмен собрал $855 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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