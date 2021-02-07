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Кинолог рассказал об опасности перевода собак на вегетарианскую диету

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Перевод собак на вегетарианскую или веганскую диету может привести к проблемам для здоровья животных, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Эксперт подчеркнул, что организм собаки может работать правильно только при правильно подобранном балансе всех необходимых питательных веществ. Поэтому отсутствие хотя бы одного важного элемента может привести к проблемам со здоровьем у питомца.

«Ни в коем случае нельзя проецировать на питомцев свои пищевые привычки — мы разные биологические виды. Как нельзя собаку кормить со своего стола пиццей и роллами, так и нельзя делать из нее вегетарианца. И я очень рекомендую при составлении диеты проконсультироваться с ветеринарным специалистом и грамотно составить рацион», — пишет «РИА Новости» в воскресенье, 7 февраля.

По словам Голубева, собаки должны питаться мясом из-за строения зубов, которые не имеют жевательных поверхностей для перетирания растительной пищи, а также короткого желудочно-кишечного тракта, который позволяет переварить и усвоить животные белки.

Кроме того, у собак очень мало амилазы — фермента, без которого невозможно расщепление углеводов. Выработка небольшого количества фермента позволяет питомцу некоторое время есть растительную пищу, когда белковая пища недоступна.

«Собака ради выживания может питаться какое-то время растительными продуктами и только ими. Но никогда такая собака не будет полна сил, способна к нагрузкам и здорова в полной мере», — заключил он.

Ранее, 31 января, в кинологической федерации призвали не выгуливать собак на льду водоемов в связи с таянием корки льда.

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