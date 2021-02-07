Кинолог рассказал об опасности перевода собак на вегетарианскую диету

Перевод собак на вегетарианскую или веганскую диету может привести к проблемам для здоровья животных, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт подчеркнул, что организм собаки может работать правильно только при правильно подобранном балансе всех необходимых питательных веществ. Поэтому отсутствие хотя бы одного важного элемента может привести к проблемам со здоровьем у питомца.

«Ни в коем случае нельзя проецировать на питомцев свои пищевые привычки — мы разные биологические виды. Как нельзя собаку кормить со своего стола пиццей и роллами, так и нельзя делать из нее вегетарианца. И я очень рекомендую при составлении диеты проконсультироваться с ветеринарным специалистом и грамотно составить рацион», — пишет «РИА Новости» в воскресенье, 7 февраля.

По словам Голубева, собаки должны питаться мясом из-за строения зубов, которые не имеют жевательных поверхностей для перетирания растительной пищи, а также короткого желудочно-кишечного тракта, который позволяет переварить и усвоить животные белки.

Кроме того, у собак очень мало амилазы — фермента, без которого невозможно расщепление углеводов. Выработка небольшого количества фермента позволяет питомцу некоторое время есть растительную пищу, когда белковая пища недоступна.

«Собака ради выживания может питаться какое-то время растительными продуктами и только ими. Но никогда такая собака не будет полна сил, способна к нагрузкам и здорова в полной мере», — заключил он.

Ранее, 31 января, в кинологической федерации призвали не выгуливать собак на льду водоемов в связи с таянием корки льда.