Фигуристка Медведева захотела стать тренером

Фигуристка Евгения Медведева попробует себя в тренерской карьере, сообщает телеканал «Известия».

По мнению спортсменки, у нее есть склонность к этой работе: она может и разгрузить подопечного и психологически надавить на него.

Фигуристка отметила, что ей нравится работать с детьми. Медведева прошла пять тренерских семинаров.

В ближайшее время уходить из большого спорта девушка не намерена, хотя ее ждет этап восстановления после травм и коронавируса.

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