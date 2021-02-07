Банки ввели новые меры поддержки малого бизнеса

Российские банки предлагают меры поддержки для бизнеса. Из-за пандемии выросла конкуренция на финансовом рынке, сообщает телеканал «Известия».

Предприниматели стали искать выгодные условия обслуживания. Кредитные организации готовы на льготные тарифы по операциям, бесплатное обслуживание карт. Развиваются дистанционные технологии для бизнеса.

По словам эксперта, в 2020 году банки потратили на поддержку малого и среднего предпринимательства около ₽300 млн.

Государство направило на помощь бизнесу ₽600 млрд. В 2020 году власти запустили программы поддержки компаний. Бизнесу предложили субсидии, льготные кредиты, налоговые каникулы, снижение страховых взносов.

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