Британку зарезали после похода на свидание с парнем из Tinder

В Великобритании молодой человек убил свою бывшую девушку после того, как та сходила на свидание со знакомым из приложения Tinder, пишет The Sun в субботу, 6 февраля.

Погибшая Кристина Ортис-Лозано договорилась о встрече с новым знакомым Винсентом Бресо-Биоска в кафе-мороженом, а потом направилась с ним в паб. В какой-то момент девушка заметила своего бывшего парня, который тайно следил за парой в тени здания, и решила отправиться домой.

«Она сказала, что у него были проблемы с алкоголем и он был жестоким. Она не могла делать ничего — например, ходить в спортзал во время отношений», — сказал Бресо-Биоска.

Когда они подошли к дому, то обнаружили, что ревнивый мужчина уже поджидал их у дверей. Девушка попросила его уйти, однако он проследовал за ней. Позже Бресо-Биоска услышал крик и бросился на помощь своей знакомой.

Ворвавшись в дом, он увидел, что девушка лежит мертвая на полу, а над ней навис ее убийца. После этого знакомый из Tinder попросил соседей вызвать полицию.

Бывший партнер нанес Ортис-Лозано 23 удара кухонным ножом. При этом в ходе следствия обвиняемый заявил, что убийство не было преднамеренным. Кроме того, погибшая сама несколько раз ударила его ножом. Следствие по данному делу продолжается.

Ранее в субботу сообщалось, что в Махачкале мужчина убил двух девушек после того, как они отказали ему в интимных отношениях.