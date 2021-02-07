Венецианский карнавал проходит в онлайн-формате. Количество дней проведения праздника сократили вдвое, сообщает телеканал «Известия».

Первые трансляции начались 6 февраля. Для зрителей организованы тематические «виртуальные комнаты». Дети могут посетить перформансы и лаборатории. Главные события — шествия и карнавалы — отменены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.