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Вратарь «Далласа» Худобин пропустит игру НХЛ из-за опоздания на тренировку

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Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отстранен от игры Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго» из-за опоздания на тренировку. Об этом главный тренер «Далласа» Рик Боунесс 6 февраля сообщил журналисту Майку Хейку.

«У меня очень мало требований, но, черт побери, лучше бы вы их придерживались», — процитировал Боунесса Хейк в своем Twitter.

Тренер рассказал, что Худобин опоздал на последнюю тренировку команды и появился на льду только к самому концу занятия, передает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах с тремя победами.

4 февраля российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.

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