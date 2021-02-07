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Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой

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Коронавирус может мутировать после лечения пациентов плазмой крови, пишет Bloomberg в субботу, 6 февраля.

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Британские специалисты из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний на протяжении 102 дней лечили пациента с коронавирусной инфекцией, который ранее перенес рак. Они следили за тем, как менялся вирус в его организме. Так, сначала ему давали препарат, после которого не обнаружили серьезных мутаций SARS-CoV-2, однако после курса лечения с помощью плазмы крови вирус претерпел значительные изменения.

Причем метаморфозы произошли и в ключевом белке шипа, который коронавирус SARS-CoV-2 использует для заражения здоровых клеток.

По словам ученых, влияние на вирус могла оказать плазма крови, которая была получена от переболевших коронавирусом. Результатом таких изменений стала меньшая восприимчивость вируса к антителам иммунной системы, которые борются с инфекцией.

Отмечается, что мутации также могут возникать у пациентов с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — рассказал профессор клинической микробиологии Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.

При этом специалисты подчеркнули, что лечение плазмой не нанесло вреда пациенту, но и не оказало полезного эффекта.

Ранее в субботу российские вирусологи рассказали, при каком условии в стране может произойти третья волна коронавируса.

По мнению специалистов, новая волна эпидемии возможна при условии попадания в Россию новых штаммов вируса. При этом в ближайшие два месяца следует ожидать постепенного затухания эпидемии.

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