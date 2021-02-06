Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Состоялся второй день первого этапа Кубка мира по бахам
Мир
Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании
Мир
В Киеве националисты устроили митинг возле зданий двух телеканалов
Общество
Путин посмертно наградил экипаж разбившегося самолета под Хабаровском
Мир
Саакашвили предрек Украине потерю Мариуполя и Херсона
Общество
В Шереметьево задержали пассажирку за шутку о бомбе в багаже
Политика
В Крыму оценили угрозы Зеленского бороться с ведущими бизнес на полуострове
Общество
Подавший сигнал тревоги рейс Москва-Амстердам штатно сел в Шереметьево
Происшествия
Вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в поселке Мосрентген
Сюжет:

Названы четыре требующих срочного обращения к врачу симптома COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех назвал четыре симптома COVID-19, почувствовав которые необходимо срочно обратиться к врачу. Признаки заболевания специалист перечислил в беседе с изданием Daily Express 6 февраля.

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

«Если вы страдаете какими-либо серьезными симптомами: испытываете боль в груди, затрудненное дыхание, вам трудно говорить или у вас трудности с движением, то вы должны как можно скорее обратиться к врачу», — заявил он.

Абдех отметил, что новые штаммы COVID-19 имеют те же симптомы, что и первоначальный вариант заболевания.

«Наиболее частые симптомы, на которые следует обращать внимание, — это постоянный сухой кашель, усталость, изменение чувства вкуса или запаха или вовсе отсутствие ощущения вкуса или запаха, а также высокая температура», — сказал специалист.

Фармаколог подчеркнул, что, если человек испытывает данные симптомы, необходимо самоизолироваться и сдать тест на коронавирус, передает «Газета.ру».

В то же время Абдех отметил, что сильная усталость необязательно указывает на COVID-19. Она может быть вызвана переутомлением на работе, недосыпанием, физическими упражнениями или возникнуть по другим причинам. Тем не менее если усталость продолжается на протяжении нескольких недель без каких-либо видимых причин, то стоит об этом сказать врачу.

В январе врач-иммунолог Владимир Болибок назвал причины длительного течения COVID-19. По словам специалиста, на длительность заболевания влияет иммунная система — чем она слабее, тем дольше может длиться COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021