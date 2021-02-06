Названы четыре требующих срочного обращения к врачу симптома COVID-19

Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех назвал четыре симптома COVID-19, почувствовав которые необходимо срочно обратиться к врачу. Признаки заболевания специалист перечислил в беседе с изданием Daily Express 6 февраля.

«Если вы страдаете какими-либо серьезными симптомами: испытываете боль в груди, затрудненное дыхание, вам трудно говорить или у вас трудности с движением, то вы должны как можно скорее обратиться к врачу», — заявил он.

Абдех отметил, что новые штаммы COVID-19 имеют те же симптомы, что и первоначальный вариант заболевания.

«Наиболее частые симптомы, на которые следует обращать внимание, — это постоянный сухой кашель, усталость, изменение чувства вкуса или запаха или вовсе отсутствие ощущения вкуса или запаха, а также высокая температура», — сказал специалист.

Фармаколог подчеркнул, что, если человек испытывает данные симптомы, необходимо самоизолироваться и сдать тест на коронавирус, передает «Газета.ру».

В то же время Абдех отметил, что сильная усталость необязательно указывает на COVID-19. Она может быть вызвана переутомлением на работе, недосыпанием, физическими упражнениями или возникнуть по другим причинам. Тем не менее если усталость продолжается на протяжении нескольких недель без каких-либо видимых причин, то стоит об этом сказать врачу.

В январе врач-иммунолог Владимир Болибок назвал причины длительного течения COVID-19. По словам специалиста, на длительность заболевания влияет иммунная система — чем она слабее, тем дольше может длиться COVID-19.

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