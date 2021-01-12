Врач раскрыл причины длительного течения COVID-19

Длительное течение коронавирусной инфекции связано с ослабленным состоянием иммунной системы, заявил во вторник, 12 января, врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik.

«Описан такой термин – «long COVID», хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. «Длительный COVID» описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что у таких пациентов наблюдается не самая тяжелая форма, но их иммунной системе требуется больше времени, чтобы избавиться от вируса, и он дольше циркулирует в организме.

Кроме того, Болибок предупредил, что болеющие «длительным COVID» продолжают выделять вирусы, даже когда острая фаза болезни завершилась, и еще какое-то время остаются переносчиками SARS-CoV-2.

«Люди, уже перенеся острую стадию ковида, приобретают хроническую стадию воспаления. У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи», — указал иммунолог.

Предположение о том, что длительное течение заболевания может быть свойством нового, «британского» штамма вируса, Болибок не стал комментировать за неимением данных.

«Пока про британский штамм таких сообщений не поступало, но сроки наблюдений не очень большие, скорее всего, и про него что-то такое будут говорить», — допустил он.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что выявленный на юге Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен. По словам политика, первоначальные признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.

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