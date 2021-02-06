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Путин посмертно наградил экипаж разбившегося самолета под Хабаровском

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества пилотов, погибших в ноябре 2017 года в результате авиакатастрофы в Хабаровском крае. Соответствующий указ опубликован в субботу, 6 февраля, на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества пилота-инструктора <…> Шумакова Игоря Леонидовича и второго пилота <…> Зуева Александра Александровича», — следует из документа.

Самолет Л-410 «Хабаровских авиалиний» разбился в поселке Нелькан в Хабаровском крае 15 ноября 2017 года. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек.

В аварии спаслась только трехлетняя девочка. Сообщалось, что ребенок выжил благодаря педагогу-психологу местной школы, которая сопровождала девочку в самолете, — перед крушением женщина закрыла ребенка собой. В декабре девочку выписали из больницы.

Причиной катастрофы стала неисправность в правом двигателе самолета.

После трагедии авиакомпания остановила до января 2018 года полеты на лайнерах Л-410.

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