Число погибших при пожаре в поселке Мосрентген увеличилось до трех

Число погибших в результате пожара в жилом доме в поселке Мосрентген в «новой Москве» увеличилось до трех человек, пострадали 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Отмечается, что для госпитализации пострадавших в «новую Москву» вылетели два санитарных вертолета. С помощью вертолетов пострадавших собираются перевезти в больницы Москвы.

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