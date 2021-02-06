Три человека пострадали и двое пропали без вести после взрыва в Бордо

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в городе Бордо на юго-западе Франции, двоих считают пропавшими без вести. Об этом сообщил 6 февраля телеканал BFM со ссылкой на городскую пожарную службу.

Взрыв в городском квартале Шартон, недалеко от площади Пикар, произошел утром 6 февраля. Взрывная волна выбила стекла в ближайших магазинах, разрушила два здания и частный гараж.

На место прибыли два десятка пожарных машин.

Спасательные службы обнаружили на месте происшествия пять человек в состоянии шока и двух легко пострадавших — их доставили в безопасное место.

Двоих жильцов разрушенного дома пытаются найти под завалами с помощью собак. Также существует опасность обрушения еще нескольких зданий.

Район оцеплен полицией.

Согласно предварительным заключениям, озвученным журналистом Sud Оuest, причиной мог стать взрыв газа в частном гараже.

Ранее, 21 января, в здании, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома, в центре Мадрида прогремел взрыв. Погибли четыре человека. По данным следствия, произошел взрыв газа, в доме велись работы по ремонту газового бойлера.