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Три человека погибли в результате взрыва в центре Мадрида

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По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва в Мадриде. Об этом в среду, 20 января, сообщило агентство EFE со ссылкой на полицию.

На кадрах с места происшествия видно, что туда направили спасательный вертолет. На месте ЧП также продолжают работать спасатели и медики.

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В свою очередь, представитель испанского правительства в сообществе Мадрид Хосе Мануэль Франко в эфире телеканала 24 Horas подтвердил смерть троих человек.

Также по его данным, еще один человек пропал без вести. Он пояснил, что в доме, где произошел взрыв, велись работы по ремонту газового котла. По предварительным данным, пропавший является техником, который чинил котел.

Одна из погибших — проходившая рядом женщина, еще двое находились в здании.

Мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда не исключил, что может быть произведено «контролируемое обрушение» остающихся конструкций. В настоящее время мэр находится на месте происшествия.

По данным радиостанции Cadena SER, взрыв прогремел 20 января на площади Пуэрта-де-Толедо, здание, в котором произошло ЧП, принадлежит церкви Вирхен-де-ла-Палома. В доме проживали священники расположенной неподалеку церкви. Рядом со зданием также расположен колледж.

Как сообщала El Mundo, в здании произошел взрыв газа. В результате происшествия повреждены три верхних этажа многоэтажного здания на улице Толедо, передает El Pais. Сообщалось также о шести пострадавших. Позже служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщила, что число пострадавших в результате взрыва возросло до восьми человек.

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