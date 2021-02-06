Редкую карточку с автографом Джордана продали за $1,44 млн

Редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продана на аукционе Heritage за рекордные $1,44 млн. Об этом 6 февраля сообщил портал TMZ Sports.

Карточка была выпущена в 1997 году в количестве 23 штук. Она имеет «четкую подпись» и фрагмент футболки Джордана, в которой спортсмен играл в легендарном Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) 1992 года.

Имя покупателя не разглашается.

Предыдущий рекорд стоимости коллекционных карточек с Майклом Джорданом составлял $915 тыc. и был установлен несколько месяцев назад также на аукционе Heritage.

В августе прошлого года кроссовки спортсмена были проданы за $615 тыс. на аукционе Christie's.

Этот лот побил рекорд, установленный при продаже пары кроссовок Джордана в мае того же года, — тогда обувь баскетболиста, в которой он играл дебютный сезон, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за $560 тыс.

Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго». Он также играл за «Вашингтон», где завершил карьеру в 2003 году.

Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд. За феноменальную прыгучесть Майкл получил прозвища Воздушный Джордан и Его Воздушество.