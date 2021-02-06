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В Хабаровском крае отменили ряд введенных из-за COVID-19 ограничений
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В Хабаровском крае отменили ряд введенных из-за COVID-19 ограничений

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Власти Хабаровского края продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства в субботу, 6 февраля.

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В соответствии с постановлением врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, с 12 февраля в регионе отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Также к обычному режиму работы возвращаются музеи и библиотеки, которые с декабря прошлого года принимали посетителей по предварительной записи.

«Кроме того, в регионе возобновляется работа цирков при условии заполняемости помещений не более 50% от единовременной пропускной способности. С 12 февраля отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет», — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что к обычному графику работы разрешили вернуться кафе и ресторанам на Камчатке.

Свою работу также смогут возобновить фуд-корты в торговых центрах в режиме обслуживания посетителей за столиками с соблюдением регламента по безопасности.

1 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России идет стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. После чего должно начаться стабильное снижение заболеваемости коронавирусом.

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