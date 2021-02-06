Волков и Оверим прошли процедуру взвешивания перед боем

Александр Волков и Алистар Оверим провели процедуру взвешивания и дуэль взглядов в преддверии поединка в Лас-Вегасе, сообщает телеканал «Известия».

По результатам взвешивания россиянин весит 119,74 кг, нидерландский боец — 115,89 кг.

Бой двух тяжеловесов пройдет в рамках шоу UFC Fight Night, которое РЕН ТВ будет транслировать в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 7 февраля в 05:00 мск.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.