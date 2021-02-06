Telegram заблокировал каналы с личными данными правоохранителей

Telegram заблокировал каналы, которые после несанкционированных акций публиковали персональные данные россиян, в том числе сотрудников правоохранительных органов, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, за последние недели Telegram заблокировал несколько каналов, которые выкладывали посты с телефонными номерами и адресами участников несанкционированных акций в России.

«Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров», — написал Дуров в Telegram в пятницу, 5 февраля.

Он отметил, что в комментариях к таким публикациям появлялись призывы к насилию.

По его словам, подобные действия противоречат правилам мессенджера, в связи с чем было принято решение о блокировке «проблемных каналов».

«Прошу авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данные других людей», — говорится в заявлении Дурова.

Он также пообещал применять правила Telegram ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов.

Ранее, 3 февраля, сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены.

В свою очередь комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за подобные призывы.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников акций, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела.