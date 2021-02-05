Житель Ульяновской области выплатит более 1,2 млн рублей за рубку леса
В Ульяновской области суд вынес приговор жителю села Малая Борла, который обвинялся в незаконной рубке леса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Судом установлено, что в октябре 2020 года мужчина неоднократно приезжал на территорию Безводовского участкового лесничества. Его целью были дубы, которые растут в защитной зоне, пишет ulpravda.ru.
Размер ущерба, причиненный государству, составил более 1,2 млн рублей. Для его возмещения наложен арест на автомобиль «черного лесоруба».
Суд приговорил нарушителя к двум годам лишения свободы условно. Также он должен полностью возвестить причиненный экологии ущерб.