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Житель Ульяновской области выплатит более 1,2 млн рублей за рубку леса

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В Ульяновской области суд вынес приговор жителю села Малая Борла, который обвинялся в незаконной рубке леса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в октябре 2020 года мужчина неоднократно приезжал на территорию Безводовского участкового лесничества. Его целью были дубы, которые растут в защитной зоне, пишет ulpravda.ru.

Размер ущерба, причиненный государству, составил более 1,2 млн рублей. Для его возмещения наложен арест на автомобиль «черного лесоруба».

Суд приговорил нарушителя к двум годам лишения свободы условно. Также он должен полностью возвестить причиненный экологии ущерб.

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