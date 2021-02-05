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Сервис МВД «Антимошенник» не будет иметь доступ к списку контактов

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МВД России планирует внедрение сервиса для борьбы с телефонным мошенничеством в свое мобильное приложение, однако он не будет отслеживать данные о звонках пользователей. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-центре ведомства.

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«Размещенная в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля «Антимошенник» предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности. Обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании модуля», — отмечается в сообщении.

Также мобильное приложение не будет отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователей.

В МВД пояснили, что в последнее время возросло число правонарушений, связанных с использованием банковских карт, средств мобильной связи и компьютерной техники.

Модуль «Антимошенник» будет оповещать пользователя о том, что ему звонят с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Также будет предусмотрена возможность блокировки такого звонка.

Сейчас ведомство проводит мероприятия по определению исполнителя опытно-конструкторской работы «Модернизация официального приложения МВД России для мобильных устройств аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России», в рамках которой планируется разработка модуля «Антимошенник».

«Конкурсная документация находится в свободном доступе и размещена в единой информационной системе в сфере закупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 62,9 млн рублей. Окончательная цена будет определена после завершения конкурсных процедур», — добавили в МВД.

Накануне эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью Telegram. Так, в мессенджере появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и менять голос.

2 февраля эксперты рассказали Известиям, что новые схемы телефонного мошенничества появляются чуть ли не еженедельно. В большинстве из них мошенники в основном наживаются за счет доверчивости граждан, однако существуют и такие схемы, при которых удается обмануть даже тех, кто проверяет входящие номера. Так, в Липецкой области мужчине позвонили из якобы правоохранительных органов — поверил он им только после того, как посмотрел, что такой номер и правда принадлежит региональному УМВД. Однако и это не уберегло его от мошенников.

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