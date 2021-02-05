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МИД РФ объявил послов Швеции, Польши и ФРГ персонами нон грата

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Россия объявила европейских дипломатов персонами нон грата. В списке оказались представители Германии, Швеции и Польши. В ближайшее время дипломаты должны покинуть нашу страну, сообщает телеканал «Известия». В российском МИДе выразили надежду, что в будущем представители стран будут строго следовать нормам международного права.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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