Круглосуточный прокат электросамокатов запустят в Рязани

В Рязани планируют запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов. Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по организации и развитию велошеринга.

В частности, специалистам представили проект «На самокате», в рамках которого в городе организуют прокат электросамокатов со съемными батареями. Благодаря сервису рязанцы смогут брать самокаты в одном месте, а оставлять в другом.

Рассматривается возможность реализации еще одной инициативы, предложенной ООО «Просторы» и АО «Интеркросс». Речь идет об оборудовании комплекса круглосуточных станций самообслуживания по прокату электросамокатов и электровелосипедов.

Кроме того, ООО «ВЕЛО Групп» презентовали Рязанский городской самокаршеринг. Сервис позволяет брать самокат во временное пользование с помощью QR-кода и оставлять его на любой из разрешенных парковок, где пользователю будет удобно, пишет РИА «7 новостей».