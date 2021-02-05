Половина месячной нормы осадков выпала в Иркутске за сутки

За прошедшие сутки в Иркутске выпало 4,5 мм осадков. Синоптики отмечают, что месячная норма соответствует 9 мм осадков.

Из-за снегопада все коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. На дорогах из-за обилия осадков складывалась опасная ситуация. Уборка снега будет вестись круглосуточно.

По прогнозам синоптиков, в дальнейшем ожидается нормальное количество осадков. Днем 6 февраля снег не ожидается, пишет ИА IrkutskMedia.

Следующий снегопад в Иркутске прогнозируют 10 февраля. До этого дня в городе ожидается теплая погода, температура воздуха составит –2...–7 градусов. Относительно морозной станет ночь 7 февраля, когда столбики термометров упадут до –22 градусов.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в ближайшие дни ожидаются перепады температур от 0 до –17 градусов.