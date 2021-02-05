Резкое потепление прогнозируют в Красноярске в выходные

Синоптики прогнозируют резкие перепады температур в ближайшие дни в Красноярске. После морозов температура воздуха поднимется до 0 градусов.

Согласно прогнозам, 6 февраля максимальная температура днем составит –7 градусов. В ночные часы похолодает до –17 градусов. При этом осадков не ожидается.

7 февраля ожидается резкое потепление до 0 градусов. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Ветер усилится до 14 м/с.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области ожидается похолодание до –34 градусов. По данным синоптиков, погода изменится из-за влияния гребня континентального антициклона.