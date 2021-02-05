«Лужники» подали заявки на матч ЧМ-2022 Россия–Хорватия и еще два чемпионата

Руководство московского спорткомплекса «Лужники» отправило заявки в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Кубка России и Суперкубка, а также матча отбора на чемпионат мира – 2022 между российской и хорватской сборными. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу спорткомплекса в пятницу, 5 февраля.

«Лужники» с радостью примут участие в этих крупных спортивных событиях. Все заявки мы направили. Окончательное решение, конечно, за РФС», — отмечается в сообщении.

Накануне глава РФС Александр Дюков напомнил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса разрешалось играть в «Лужниках» без зрителей или с ограничением по посещаемости. Он отметил, что этот стадион — дорогое спортивное сооружение с точки зрения аренды и эксплуатации, поэтому нельзя было позволить себе проводить чемпионаты без зрителей.

Глава РФС добавил, что право проведения финала Кубка России нынешнего сезона, а также матча за Суперкубок страны могут отдать этому стадиону.

«Когда вернутся зрители, сборная станет принимать соперников в «Лужниках» — возможно, это будет матч с Хорватией», — приводит его слова газета «Спорт-Экспресс».

Домашний матч сборной России против команды Хорватии в отборе чемпионата мира 2022 года должен пройти 1 сентября. Финал Кубка России сезона-2020/21 запланирован на 12 мая, дата матча за Суперкубок России пока не определена.