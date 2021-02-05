Изучением запрета пяти российских телеканалов в Латвии займется ЮНЕСКО

ЮНЕСКО изучит запрет российских каналов в Латвии. В организации отметили, что не знали о ситуации. С 1 февраля Tet прекратила ретрансляцию пяти телеканалов, передает телеканал «Известия». Поводом стали некие опасения в несоблюдении режима санкций. Tet — крупнейший в Латвии кабельный оператор. Больше половины компании принадлежит государству. МИД России назвал действия властей Латвии карательной акцией.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.