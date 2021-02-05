Группа ученых назвала причину происхождения SARS-CoV-2

Ученые из Великобритании, Германии и США исследовали природные механизмы изменения окружающей среды в Южном Китае и прилегающих районах. Благодаря результатам работы стала понятна причина происхождения нового вируса SARS-CoV-2. Исследование опубликовано 26 января в журнале Science of the Total Environment.

Специалисты выяснили, что из-за глобальных климатических изменений, а именно повышения температуры, увеличения солнечного света и углекислого газа в атмосфере, в окружающей среде изменился состав растительности и естественная среда некоторых животных.

Ученые исследовали юг Китая и прилегающие к нему области Мьянмы и Лаоса. Исследование показало, что изменения в климате создали благоприятную среду для проживания в изученных районах летучих мышей, которые являются носителями многих вирусов, в том числе и SARS-CoV-2.

Отмечается, что число вирусов напрямую зависит от числа локальных видов летучих мышей. Ученые подсчитали собранные данные и пришли к выводу, что только в провинции Юньнань начиная с начала ХХ века появилось 40 новых видов летучих мышей. Согласно исследованию, они могут быть носителями около 100 типов коронавирусов.

«Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей. Понимание того, как поменялось глобальное распространение видов летучих мышей, может стать важным шагом в восстановлении истории происхождения COVID-19», — объяснил автор исследования, сотрудник кафедры зоологии Кембриджского университета Роберт Бейер.

По оценкам ученых, на данный момент в мире около 3000 типов коронавируса, которые переносят летучие мыши. Большинство из них не передаются человеку. Однако увеличение популяции летучих мышей в конкретном районе может спровоцировать появление опасного для человека патогена.

«Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы обитания, перенося с собой свои вирусы. Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов», — отметил Бейер.

Ранее, 28 января, ученые из Камбоджи обнаружили патоген, который на 92% совпадает по структуре с коронавирусом SARS-CoV-2. Патоген был найден в образцах, полученных у летучих мышей на северо-востоке Камбоджи в 2010 году. Таким образом, был найден самый близкий к вирусу SARS-CoV-2 образец патогена за пределами Китая.