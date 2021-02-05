Россияне стали чаще пользоваться платными трассами

В 2020 году интенсивность движения на платных участках, которые находятся в управлении компании «Автодор», выросла на 5,6% по сравнению с 2019 годом. Если в 2019 году по ним проехало 132,5 млн автомобилистов, то в 2020 году — 139,9 млн. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба «Автодора».

В компании объяснили, что серьезный спад интенсивности движения на платных дорогах отмечался в апреле–июне 2020 года во время пандемии.

Если брать статистику проездов по дорогам, то лидером в 2020 году стала трасса М-4 «Дон». По ней проехало более 111 млн транспортных средств. По М-3 «Украина» — более 10 млн.

28 декабря сообщалось, что в Московской области запустили новый участок ЦКАД протяженностью 170 км.

Старт новому участку дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин.