Живой портрет: русская легенда в Нью-Йорке

140 лет назад в Санкт-Петербурге родилась Анна Павлова — русская балерина, одна из величайших танцовщиц XX века, покорившая весь мир. Во время одного из гастрольных туров она встретилась в Нью-Йорке с выдающимся фотографом-портретистом Арнольдом Генте, который не признавал постановочные съемки и искусственные позы. Настоящая Павлова глазами Генте — в фотогалерее «Известий»