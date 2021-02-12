Живой портрет: русская легенда в Нью-Йорке

140 лет назад в Санкт-Петербурге родилась Анна Павлова — русская балерина, одна из величайших танцовщиц XX века, покорившая весь мир. Во время одного из гастрольных туров она встретилась в Нью-Йорке с выдающимся фотографом-портретистом Арнольдом Генте, который не признавал постановочные съемки и искусственные позы. Настоящая Павлова глазами Генте — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
Обстоятельства появления Анны на свет окутаны тайной, начиная с года рождения и кончая личностью отца
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
В 10 лет Анна поступила в Императорское театральное училище, по окончании которого в 1899 году ее приняли в труппу Мариинского театра
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
В том же году она, миновав кордебалет, дебютировала на сцене в «Тщетной предосторожности» и стала исполнять в других постановках ответственные афишные партии
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
Спустя пять лет Павлова стала одной из ведущих танцовщиц труппы, встав в один ряд с такими примами, как Тамара Карсавина, Матильда Кшесинская, Ольга Преображенская
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
В 1908 году она отправилась на первые зарубежные гастроли в Европу, а спустя год приняла участие в «Русских сезонах» Дягилева, которые принесли ей мировую известность
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
С началом Первой мировой войны в 1914 году балерина переехала в Англию и в Россию больше не вернулась
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
Во время гастролей в США Павлова встретилась с Арнольдом Генте
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
Генте родился в Берлине, получил степень доктора филологии в Йенском университете, а в 1895-м уехал в Сан-Франциско, где увлекся фотографией
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
Сначала он просто бродил с камерой по улицам и снимал городскую жизнь. Со временем его фотографии стали публиковаться в прессе, и он смог открыть собственную мастерскую, где занялся портретной съемкой
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
Лучшими его работами считаются именно те портреты, что он снял в самом начале своей карьеры
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
Генте стал революционером в своем деле, создал собственный стиль, который назвали его именем. Он много экспериментировал со светом, подробно изучил светотени на картинах мастеров эпохи Возрождения, отказался от принятых в то время канонов — постановочных кадров, искусственных поз моделей и последующей ретуши снимков
На весь экран
Фото: Arnold Genthe/Library of Congress
Постепенно среди его клиентов стали появляться состоятельные люди и мировые знаменитости. В 1911 году фотограф переезжает в Нью-Йорк, где снимает Теодора Рузвельта, Джона Рокфеллера, Грету Гарбо, Айседору Дункан. В 1915 году его моделью стала Анна Павлова, которая гастролировала по Америке
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.