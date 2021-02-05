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Эксперты рассказали о новых правилах расчета стоимости ОСАГО

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C августа 2020 года в России действуют новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Эксперты Autonews выяснили, для каких водителей полис автогражданки будет стоить дороже.

Страховка и риск: число купленных онлайн полисов резко подскочило
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Отмечается, что страховщики могут индивидуально назначать базовую ставку в каждом договоре на свое усмотрение в пределах тарифного коридора (от 2471 до 5436 рублей), в зависимости от рисковых факторов.

Так, в перечень факторов, которые влияют на тарифы, вошли серьезные нарушения: превышение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу для встречного движения, а также управление машиной в нетрезвом состоянии.

Кроме того, у каждой страховой компании факторы могут быть разные. По закону каждый страховщик должен опубликовать полный список на своем сайте.

В частности, на сайте страховой компании «РЕСО-Гарантия» на формирование базового тарифа среди прочего влияют и пол, и сфера деятельности, место жительства, а также характеристики автомобиля.

В списке факторов компании «Росгосстрах» 19 позиций, среди которых есть тип кузова, количество пассажирских мест, данные о регионе, семейное положение всех допущенных к управлению, а также данные о манере вождения.

25 января сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали, водители каких автомобилей заявляли о самых больших убытках по ОСАГО после аварий в 2020 году.

Первое и второе место занимают Maybach и «ГАЗ». Коэффициент убыточности по ним составляет 147,1 и 145,5% соответственно. Третье место — у автомобилей Alpina, где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,3 рубля выплат, а также Hummer, за ошибки владельцев которых страховщики выплачивают по 1,1 рубля на каждый рубль сданной премии.

Пятое и шестое места — за водителями Datsun и Daihatsu (110,4 и 103,4%) с показателями убыточности в 1,1 и 1 рубль к сборам.

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