60% жителей РФ могут привиться от COVID-19 к середине 2021 года

60% жителей России смогут привиться от коронавирусной инфекции уже к середине текущего года. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, сделать это позволяет текущий уровень производства «Спутника V». Итоги третьей фазы испытаний вакцины будут подведены в мае. Гинцбург отметил, что их результаты не будут отличаться от текущих данных. Разработчики пытаются продлить срок хранения препарата. Хранить вакцину два месяца можно при температура до +8 °С.

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