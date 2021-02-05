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Минобороны дополнительно закупит гиперзвуковое и высокоточное оружие

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Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсудили на совещании, которое провел министр обороны России Сергей Шойгу на базе АО «Военно-промышленная корпорация НПО машиностроения» в подмосковном Реутове в пятницу, 5 февраля.

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«Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении», — сказал Шойгу.

Он добавил, что на основании расчетов Генштаба совместно с Минпромторгом «организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности».

Министр отметил, что на совещании обсудят предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения задачи по закупкам.

Далее совещание продолжили в закрытом для прессы режиме.

НПО машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», — российский разработчик и производитель ракетного вооружения и космической техники.

По данным СМИ, на предприятии разработали гиперзвуковую ракету «Циркон», которая предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М» и «Хаски», а также надводных кораблей. Также НАПО разработало и производит гиперзвуковой боевой комплекс «Авангард», ракета которого развивает скорость около 27 Махов.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны. Он подчеркнул, что ведомство эффективно выполнило все задачи в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса.

Российский лидер поручил министерству сосредоточиться на решении пяти основных задач, одна из которых — развитие сил неядерного сдерживания, в первую очередь высокоточного оружия.

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