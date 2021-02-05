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Президент Мексики сдал отрицательный тест на коронавирус

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Результат теста на коронавирусную инфекцию президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который заболел в конце января, оказался отрицательным. Об этом глава государства заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram в пятницу, 5 февраля.

«Мне очень приятно сообщить вам, что мне сегодня утром сделали тест на коронавирус и его результат оказался отрицательным. Конечно, мне нужно будет подождать еще несколько дней, но я уже чувствую себя хорошо, я выздоравливаю», — сказал он.

О том, что Обрадор заболел коронавирусной инфекцией, стало известно 25 января. По его словам, болезнь протекала в легкой форме, президент незамедлительно начал лечение.

В свою очередь президент России Владимир Путин пожелал мексиканскому лидеру скорейшего выздоровления.

По данным портала Worldometer, в Мексике выявлено более 1,89 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 162 тыс. пациентов.

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