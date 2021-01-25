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Президент Мексики Обрадор заразился коронавирусом

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Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал в Twitter, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

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«С сожалением сообщаю вам, что у меня выявлен COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед», — написал президент около 18:30 в воскресенье, 24 января (3:30 понедельника 25 января по Москве).

Обрадор отметил, что на утренних пресс-конференциях его заменит глава МВД Ольга Санчес Кордеро, уточняет «Газета.ру».

Кроме того, мексиканский президент подтвердил свои планы в понедельник, 25 января, созвониться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 в Мексику.

По данным портала Worldometer, в Мексике выявлено более 1,75 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 150 тыс. пациентов.

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