Телеканал NewsOne лишился домена

Попавший под санкции украинский телеканал NewsOne лишился сетевого домена. В результате сайт канала переехал с newsone.ua на резервный адрес newsoneua.tv, сообщает телеканал «Известия».

По той же причине вынужден был сменить домен и другой опальный телеканал — «112 Украина».

В среду об аналогичной ситуации заявил и телеканал ZIK. Но в четверг ему вернули права на прежний адрес — zik.ua.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о пятилетних санкциях против указанных телеканалов, на которых неоднократно звучала критика в его адрес.

Каналы прекратили эфир, их можно смотреть лишь в YouTube.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.