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Россия может пересмотреть решение о выходе из ДОН

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Россия может вернуться в договор по открытому небу, сообщает телеканал «Известия».

Соглашение дает участникам право на полеты с целью разведки. Будущее документа теперь зависит от позиции Вашингтона. Россия ждет от США четкого решения и вернется к договору после присоединения Вашингтона.

15 января наша страна запустила процедуру по выходу из Договора по открытому небу. Решение стало ответным шагом на действия США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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