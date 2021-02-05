Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы Агентства по международному развитию (USAID), сообщает 4 февраля пресс-служба Белого дома.

Теперь кандидатуру Пауэр должны утвердить сенаторы.

Ранее она была старшим советником экс-президента Барака Обамы по вопросам внешней политики во время его предвыборной кампании. Кроме того, с августа 2013 года по январь 2017-го Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН.

На данный момент обязанности главы Агентства по международному развитию временно исполняет Джон Барса после ухода в отставку Марка Эндрю Грина в апреле 2020 года.

Агентство по международному развитию США координирует гуманитарные программы по всему миру. Бюджет организации превышает $40 млрд в год, пишет «РИА Новости».

Накануне Байден внес на рассмотрение сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).