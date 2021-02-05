РВИО попросило прокуратуру проверить слова Невзорова о Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) направило заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса о реабилитации нацизма. Об этом 5 февраля сообщается на сайте организации.

«3 февраля 2021 года радиоведущий Александр Невзоров, говоря о новом фильме «Зоя» в программе «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы» <…> допустил следующее высказывание о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ» <…> считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма. — Ред.)», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923-1941) выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача «выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Для этого приказывалось «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и 20-30 км вправо и влево от дорог.

В организации подчеркнули, что заслуги Космодемьянской признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное ей посмертно.

В РВИО отметили, что попытки переоценить действия героя фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды.

В заявлении указано, что высказывания Невзорова, сделанные в «уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики», направлены на отрицание подвига Космодемьянской и в конечном итоге — на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах.

РВИО попросило Генеральную прокуратуру провести проверку по факту распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенным с использованием СМИ и привлечь его к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма.

Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет. Также предусматриваются принудительные работы на срок до пяти лет, штраф в размере до 500 тыс. рублей.

28 декабря 2020 года жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко оштрафовали за покушение на реабилитацию нацизма.