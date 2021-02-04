Макрон выступил за диалог с Россией в интересах мировой стабильности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости всеобъемлющего диалога с Россией в интересах международной стабильности. На эту тему он высказался в четверг, 4 февраля, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

«Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — отметил Макрон. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Ruptly.

Французский лидер добавил, что несмотря на существующие разногласия, такой «всеобъемлющий диалог необходим».

Кроме этого, по мнению Макрона, Евросоюз и РФ также должны вести диалог по контролю над вооружениями, чтобы эта тема не была только между США и РФ.

По его словам, это поможет снизить риски возникновения конфликтов и обеспечить безопасность Европы.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин провел с Макроном телефонный разговор. Тогда лидеры двух стран подчеркнули решимость бороться с терроризмом.

Помимо этого, в ходе общения стороны затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обстановку в Ливии, необходимость соблюдения Минских соглашений по Украине.

Также Путин и Макрон тогда договорились наладить сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

1 февраля посол Франции в РФ Пьер Леви оценил возможность визита Макрона в Россию. По его словам, этом вопрос рассматривается, но конкретных сроков пока нет.