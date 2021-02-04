Прямой эфир
Мир
Байден пообещал жестко противостоять действиям России
Мир
Макрон счел блокировку Трампа в соцсетях примером «нового насилия»
Общество
В Подмосковье ограничения из-за COVID-19 снимут к концу недели
Экономика
Мусоросжигающие заводы России обойдутся в почти 1,3 трлн рублей
Мир
В РФ допустили пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
Мир
Япония выразила протест из-за учений России на Курилах
Спорт
Переизбранный глава РФС Дюков назвал четыре задачи российского футбола
Мир
США заявили о позволяющей «эффективно противостоять РФ» новой внешней политике
Мир
Евродепутат назвал запрет украинских телеканалов шагом к авторитаризму

Макрон выступил за диалог с Россией в интересах мировой стабильности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости всеобъемлющего диалога с Россией в интересах международной стабильности. На эту тему он высказался в четверг, 4 февраля, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

Парижский синдром: Макрон захотел примирить Россию с Европой
Президент Франции стремительно перехватывает лидерство в ЕС

«Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — отметил Макрон. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Ruptly.

Французский лидер добавил, что несмотря на существующие разногласия, такой «всеобъемлющий диалог необходим».

Кроме этого, по мнению Макрона, Евросоюз и РФ также должны вести диалог по контролю над вооружениями, чтобы эта тема не была только между США и РФ.

По его словам, это поможет снизить риски возникновения конфликтов и обеспечить безопасность Европы.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин провел с Макроном телефонный разговор. Тогда лидеры двух стран подчеркнули решимость бороться с терроризмом.

Помимо этого, в ходе общения стороны затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обстановку в Ливии, необходимость соблюдения Минских соглашений по Украине.

Также Путин и Макрон тогда договорились наладить сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

1 февраля посол Франции в РФ Пьер Леви оценил возможность визита Макрона в Россию. По его словам, этом вопрос рассматривается, но конкретных сроков пока нет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021