Посол Франции оценил возможность визита Макрона в Россию

Возможность визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию рассматривается, но конкретных сроков пока нет. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил посол Франции в РФ Пьер Леви.

«Президенты Макрон и Путин продолжают регулярно общаться, как и министры. Учитывая, в частности, ситуацию в области здравоохранения, на данном этапе не представляется возможным разработать конкретный график визита президента Макрона в Россию, но эта возможность всё еще рассматривается», — сказал посол в интервью «РИА Новости».

Помимо этого, как отметил он, Франция считает необходимым продолжить диалог с РФ по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. От российской стороны ждут уточнения деталей этого предложения.

В сентябре 2020 года председатель комиссии французского сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что Франция ждет от России «умиротворяющих сигналов», тогда можно было бы поднять в ЕС вопрос о снятии санкций.

Президент России Владимир Путин 26 июня прошлого года пригласил Макрона в РФ с визитом. Тогда встреча глав государств прошли в режиме видеоконференции.

Макрон заявил, что он хотел приехать в Москву на Парад Победы 24 июня, но этому помешали ограничения из-за коронавируса.

Кроме этого, президент Франции отмечал, что его страна выражает полную поддержку России в связи с пандемией коронавируса.