Прямой эфир
Мир
Байден пообещал жестко противостоять действиям России
Мир
Макрон счел блокировку Трампа в соцсетях примером «нового насилия»
Общество
В Подмосковье ограничения из-за COVID-19 снимут к концу недели
Экономика
Мусоросжигающие заводы России обойдутся в почти 1,3 трлн рублей
Мир
В РФ допустили пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
Мир
Япония выразила протест из-за учений России на Курилах
Спорт
Переизбранный глава РФС Дюков назвал четыре задачи российского футбола
Мир
США заявили о позволяющей «эффективно противостоять РФ» новой внешней политике
Мир
Евродепутат назвал запрет украинских телеканалов шагом к авторитаризму
Сюжет:

Иммунолог назвал уникальную особенность коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иммунолог Владислав Болибок заявил, что коронавирус обостряет все хронические патологии человеческого организма.

Условия задачи: где можно найти коронавирус
Почему самолет — не самое опасное место во время пандемии

По словам специалиста, заболевание способно проявить все скрытые проблемы, которые были у человека. При этом бессимптомно коронавирус переносят абсолютно здоровые люди.

«Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма. У меня складывается впечатление, что перенесенная коронавирусная инфекция проявляет все скрытые проблемы, которые до этого в организме были, обостряется вся хроническая патология», — заявил он в эфире НСН в четверг, 4 февраля.

Так, если у человека есть повреждения сосудов, то после инфекции будут сосудистые осложнения, которые приведут к патологии органов, которые они снабжают. По словам иммунолога, коронавирус часто приводит к тромбозам, грозящим ампутацией конечностей.

«Забиваются тромбом сосуды, кровоснабжающие ногу, нога умирает, возникает угроза гангрены, конечность приходится ампутировать. Если травмируются сосуды головного мозга, у человека возникает инсульт», — отметил Болибок.

Медик призвал людей, которые переболели коронавирусом, пройти качественную диспансеризацию, чтобы специалисты изучили состояние организма более тщательно.

Ранее переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о нетипичных симптомах заболевания. Так, у четверти из них были обнаружены такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки в ротовой полости.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021