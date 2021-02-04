Иммунолог назвал уникальную особенность коронавируса

Иммунолог Владислав Болибок заявил, что коронавирус обостряет все хронические патологии человеческого организма.

По словам специалиста, заболевание способно проявить все скрытые проблемы, которые были у человека. При этом бессимптомно коронавирус переносят абсолютно здоровые люди.

«Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма. У меня складывается впечатление, что перенесенная коронавирусная инфекция проявляет все скрытые проблемы, которые до этого в организме были, обостряется вся хроническая патология», — заявил он в эфире НСН в четверг, 4 февраля.

Так, если у человека есть повреждения сосудов, то после инфекции будут сосудистые осложнения, которые приведут к патологии органов, которые они снабжают. По словам иммунолога, коронавирус часто приводит к тромбозам, грозящим ампутацией конечностей.

«Забиваются тромбом сосуды, кровоснабжающие ногу, нога умирает, возникает угроза гангрены, конечность приходится ампутировать. Если травмируются сосуды головного мозга, у человека возникает инсульт», — отметил Болибок.

Медик призвал людей, которые переболели коронавирусом, пройти качественную диспансеризацию, чтобы специалисты изучили состояние организма более тщательно.

Ранее переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о нетипичных симптомах заболевания. Так, у четверти из них были обнаружены такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки в ротовой полости.