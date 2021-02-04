Подготовка к открытию детских лагерей началась в Ульяновске

В Ульяновске началась подготовка к открытию детских лагерей, которые должны заработать с 1 июня. К приезду детей необходимо полностью подготовить корпуса комплексов и обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, установленных Роспотребнадзором.

Речь идет о ежедневной уборке, дезинфекции поверхностей, рециркуляции воздуха, обеспечении всего персонала средствами индивидуальной защиты. Эти меры предосторожности продлятся до 1 января 2022 года.

По словам губернатора Сергея Морозова, которые приводит ulpravda.ru, необходимо сделать всё, чтобы учреждения и лагеря подготовились максимально, и даже при снятии ограничений понимали ответственность за соблюдение санитарных правил.

Летом смена в загородном стационарном лагере должна длиться не менее 21 календарного дня, а осенью и весной — не менее семи дней. Сотрудники учреждений уже подготовились к приезду детей.

В 2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации летние каникулы дети проводили дома.

Сейчас в соответствии с новыми правилами покидать территорию лагеря во время смены будет запрещено. Родители не смогут приезжать к ребенку для снижения риска распространения инфекции.

За три дня до заезда ребенок должен взять справку об эпидемиологическом окружении, исключить контакты с больными или инфицированными людьми.

Заявочная кампания стартует с 1 марта.