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Минфин предложил изменить пошлины на экспорт зерна

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Минфин предлагает рассчитывать таможенный сбор на экспорт зерна с демпфирующим механизмом по следующей формуле: установить пошлину в размере 70% от разницы между текущей ценой на зерно и средней за три года. Об этом говорится в письме главы ведомства Антона Силуанова министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву от 26 января (есть у «Известий»).

Согласно инициативе Минфина, 80% от собранных средств должно поступать на поддержку растениеводства в виде субсидий — в зависимости от площади. Остальные 20% — в резервный фонд на случай непредвиденного резкого роста цен на продукты.

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На запрос «Известий» пресс-служба Минфина сообщила, что министерство участвует в обсуждении механизма, но лидирующие ведомства по этому направлению — Минэк и Минсельхоз. Именно им следует направлять вопросы с уточнением окончательных параметров демпфера.

Ранее, 15 января, о планах выработать рыночные механизмы сдерживания цен с использованием демпфера — установить так называемую плавающую пошлину на вывоз зерна — объявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников. 4 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что система с демпфером в целом подготовлена. Механизм планируется запустить с 1 апреля, он будет действовать на постоянной основе.

Механизм состоит из двух частей. Первая — это плавающая таможенная пошлина, зависящая от цен зерна на мировых рынках. Чем выше цены, тем больше ограничения на его вывоз и наоборот. Второй компонент демпфера — это субсидии аграриям из полученных от пошлины средств на увеличение посевных площадей и переработку.

«Задача этого механизма — не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с одной стороны, внутренние цены, стабильные, понятные, доступные людям, а с другой стороны, чтобы у производителей были мотивы дальше развивать», — заявил Решетников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 5 февраля.

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