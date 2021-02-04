Минеральная вода для санаториев Ставрополья подорожала на 10%

С 1 февраля цена минеральной воды для санаториев выросла на 10%, сообщил член комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму думы Ставропольского края Николай Мурашко.

Такое решение было принято при недавно возглавившем совет директоров АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР) Иване Безменове, отмечает NewsTracker.

«С 1 февраля стоимость отпускаемой минеральной воды для санаторно-курортного комплекса Ставропольского края поднялась на 10%. Это дополнительный удар от государства по экономике санаторно-курортных учреждений края. В новый сезон прогнозируем значительное уменьшение количества отдыхающих», — рассказал Мурашко.

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