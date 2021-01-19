Железноводск хотят сделать центром велосипедного туризма

Железноводск Ставропольского края станет центром велосипедного туризма юга России. Мэрия города-курорта объявила открытый конкурс на создание логотипа и брендбука. В нем могут принять участие профессиональные дизайнеры и любители.

«У нашего курорта уже есть свой узнаваемый бренд — кружка-бюветница, и логотип, символизирующий велосипедное движение, велотуризм, велоспорт и сам велосипед, должен быть выполнен на его основе, и это, пожалуй, единственное условие для участников», — цитирует NewsTracker главу Железноводска Евгения Моисеева.

Конкурс начнется 1 февраля. Выбранные на голосовании логотип и брендбук будут зарегистрированы в Роспатенте.

В ноябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,8 млрд рублей на строительство Кавминводского велотерренкура в Ставропольском крае. Новый велопешеходный маршрут заработает в 2023 году. Он объединит курорты Кавказских Минеральных Вод — города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ. Протяженность велотерренкура составит 75 км, ширина трассы — 8 м.