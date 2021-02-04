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В Минобороны РФ опровергли нарушение Ил-76 воздушных границ Эстонии

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Российское Минобороны в четверг, 4 февраля, опровергло сообщения о якобы нарушении самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии.

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В военном ведомстве отметили, что самолет ВКС России 3 февраля выполнял плановый перелет на аэродром, расположенный в Калининградской области.

При этом полет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером, а экипаж воздушного судна находился в постоянном контакте с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения. Последние, как отмечается, ни в день совершения полета, ни после никаких претензий к российским летчикам не предъявляли.

В Минобороны также указали, что перелет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств нарушены не были. Это подтверждают средства объективного контроля.

Ранее представитель главного штаба Сил обороны Эстонии заявил, что российский Ил-76МД якобы вторгся в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо. По его словам, воздушное судно провело более минуты над эстонской территорией. Кроме того, сообщалось, что МИД Эстонии якобы вызвал российского посла и передал ему соответствующую ноту, пишет ТАСС.

Однако информация об этом ни эстонским дипведомством, ни российским диппредставительством не распространялась.

1 сентября Минобороны России опровергло обвинения Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27. Российские военные отметили, что полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря при соблюдении международных правил.

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