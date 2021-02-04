Власти Свердловской области потратят более 39 млн рублей на иномарки

Власти Свердловской области рассказали, почему необходима покупка 15 иномарок за 39,4 млн рублей. Параметры автомобилей совпадают с Toyota Camry. Машины из автохозяйства правительства региона износились из-за большого пробега, пояснили в департаменте информационной политики.

Транспорт может за одну поездку проехать до 700 км, а автомобили используются интенсивно. Значительное число машин выпущены в 2004–2006 годах. В департаменте информполитики отмечают, что приобретение новых транспортных средств в долгосрочной перспективе целесообразнее обслуживания и ремонта. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Ранее правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей на закупку 2 тыс. автомобилей на нужд первичного звена здравоохранения в районных центрах, поселках городского типа, в малых городах с населением до 50 тыс. человек и в сельской местности.